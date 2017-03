Der Fall, den der Europäische Gerichtshof in Luxemburg verhandelte, ähnelt im Wesentlichen einem Streit zwischen Asyl-Staatssekretär Franken in Belgien mit einer syrischen Familie aus Aleppo, deren Vater ein solches humanitäres Visum im belgischen Konsulat in der libanesischen Hauptstadt Beirut beantragt hatte.