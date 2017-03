Königin Paola befindet sich noch immer in der Reha-Abteilung der Sankt Lukas-Klinik in Brüssel. Wann sie das Krankenhaus wieder verlassen darf, ist noch immer unklar.

Der Königspalast teilte am Montag lediglich mit, dass die Reha nach ihrer Oberschenkelhalsbruch-Operation gut verlaufe. Bereits am Jahreswechsel verbrauchte Alt-Königin eine Woche in einer Klinik, nach dem sie sich bei einem Sturz einen Wirbel angebrochen hatte.