Die Ministerpräsidentin des deutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), hat zu den Plänen zur Einführung einer PKW-Maut in Deutschland in einem Schreiben an den Ministerpräsidenten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Oliver Paasch (ProDG), zum Ausdruck gebracht, dass ihre Landesregierung schon 2015 in einer Stellungnahme forderte, bestimmte grenznahe Autobahnabschnitte von der Maut auszunehmen.