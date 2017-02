AP

A.Kockartz/Belga//dpa/AFP Die Äußerungen Donald Trumps zur EU und zum Brexit sorgten in Brüssel für Verunsicherung. Vizepräsident Mike Pence (Foto mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg) versuchte jetzt, bei seinem Besuch in der belgischen und europäischen Hauptstadt die Wogen zu glätten. Die USA wollen laut Pence auch in Zukunft eng mit der Europäischen Union und der Nato zusammenarbeiten, fordern aber höhere Investitionen in die Verteidigung.