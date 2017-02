Die EU-Kommission ist nach Angaben von Violeta Bulc (kl. Foto) in dieser Sache einig und will warten, bis das entsprechende Gesetz vom Bundestag in Berlin verabschiedet wurde. Doch auch hier kann Wiederstand erwartet werden, denn viele deutsche grenznahe Städte und Gemeinden haben mit der für ihre Nachbarn nachteiligen Maut so ihre eigenen Probleme, auch z.B. im Aachener Raum an der Grenze zu Ostbelgien.

In Sachen EuGH-Verfahren gegen die deutsche Maut stehen sich Bulc und Arimont diametral gegenüber. Die EU-Kommissarin will nachgehen, ob bei der Maut ein nationales Gesetz gegen geltendes EU-Recht verstößt. Es sei nicht das Ziel, ein Mitgliedsland gerichtlich zu verfolgen, so die Slowenin.

Arimont hingegen weist darauf hin, dass die EU-Kommission das Stoppen des Vertragsverletzungsverfahren gegen die deutsche PKW-Maut nicht ausreichen motivieren konnte. Dies sei aber jetzt geradegebogen worden: „Die Kommission wird die Sache erneut prüfen, sobald die Gesetze vorliegen. Der politische Druck ist entscheidend, wenn wir die Kommission zu einem strengeren Verhalten bringen wollen”. Im März will der ostbelgische Christdemokrat eine entsprechende Resolution einbringen.

Zur Erinnerung: Als das belgische Bundesland Flandern vor einigen Jahren an eine Maut für die hiesigen Autobahnen gedacht hatte, meldeten die benachbarten Niederlande bei der EU sofort Bedenken an. Die Idee verschwand danach in irgendeiner flämischen Schublade.