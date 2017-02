Über den Bericht von Verhofstadt über die Zukunft der EU wird am morgigen Mittwoch im Parlament abgestimmt. Verhofstadt sagte im Europäischen Parlament in Straßburg: "Lassen Sie uns der Realität ins Auge sehen: Unsere Union macht eine Krise durch. Unsere Europäische Union hat nicht viele Freunde, nicht in Europa und schon gar nicht außerhalb Europas."

Immer mehr Wähler wendeten sich vom europäischen Projekt ab, weil die Union stets "zu wenig" und "zu spät" auf die vielen Krisen des vergangenen Jahrzehnts reagiert habe.

"Ich denke, das ist auch der Grund, warum viele Bürger sauer auf Europa sind. Sie sind nicht gegen Europa, sondern gegen die Union, die nicht die richtigen Ergebnisse liefert oder nicht in der Lage ist, zum Beispiel die richtigen Antworten auf die Flüchtlingskrise zu finden oder die Stagnation der Wirtschaft nach der Finanzkrise zu durchbrechen", wetterte Verhofstadt.

"Europäer erwarten von einer EU, dass diese künftigen Generationen etwas bietet. Wir brauchen eine effizientere, demokratischere und stärkere Union", twitterte Verhostadt auch noch.