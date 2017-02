EP

U.Ne Der deutschsprachige ostbelgische Europaabgeordnete Pascal Arimont will gemeinsam mit seiner ins Leben gerufenen "Anti-Maut-Koalition" von rund 40 EU-Abgeordneten aus zehn verschiedenen Ländern EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc am nächsten Donnerstag (16. Februar) in Straßburg zur deutschen Pkw-Maut interpellieren. Das hat er in einer Pressemitteilung wissen lassen.