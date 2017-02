Staatssekretär Francken (kl. Foto) argumentierte seine Ablehnung mit der Tatsache, dass eine Asylanfrage in Belgien selbst eingehen müsse und nicht in einer Botschaft oder in einem Konsulat unseres Landes im Ausland.

Doch dieser Ansicht folgte EuGH-Generalanwalt Paolo Mengozzi nicht. In seiner ersten Stellungnahme gab Mengozzi an, dass jeder in seinem Heimatland von Folter bedrohte Mensch das Recht habe, in ein Land der Europäischen Union einzureisen. Die EU-Mitgliedsländer dürfen in solchen Fällen die Vergabe eines humanitären Visums nicht ablehnen.

Doch dies ist vorerst nur eine Stellungnahme des EU-Gerichtshofs. Ein Urteil wird erst zu einem späteren Zeitpunkt gefällt. Der Fall kann für die EU weitreichende Folgen für die europäische Asyl- und Einwanderungspolitik haben.

Staatssekretär Francken, der befürchtet, dass über humanitäre Visa unbegrenzt Flüchtlinge und Asylsucher in unser Land strömen, kontaktierte seine Amtskollegen und entsprechend zuständige Minister in den anderen EU-Mitgliedsländern. Neben Belgien werden 14 weitere europäische Länder und auch die EU-Kommission entsprechende Verfahren vor dem EuGH anstrengen.