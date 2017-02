Die mögliche Ernennung von Ted Malloch zum amerikanischen Botschafter bei den europäischen Institutionen sei laut Michel am Rande zur Sprache gekommen. "Aber nochmals, wir sollten das Pferd nicht von hinten aufzäumen."

Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, hatte Trump zuvor in seinem Einladungsschreiben noch als eine Gefahr für die Europäische Union bezeichnet. Am Freitag sagte er, dass der Schutz der Beziehungen zu den USA "oberste politische Priorität" hätte. "Was wir brauchen, sind so stabile transatlantische Beziehungen wie möglich."