Der Vizepremier und Entwicklungsminister Alexander De Croo kündigte an diesem Samstag auch an, dass Belgien in diesem Frühjahr eine internationale Konferenz in Brüssel veranstalten wolle. Ziel ist, gleichgesinnte Länder, Organisationen und Privatunternehmen, die die Global Fundraising Initiative "She Decides" unterstützen, zusammenzubringen. Bei der Konferenz könnten die Länder ihre Politik und ihre finnzielle Hilfe bekannt machen, die Hilfsorganisationen ihre Bedürfnisse aufzeigen und Privatorganisationen ihr Engagement zeigen, heißt es im Pressebericht von De Croo.

Der belgische Vizepremier appelliert in dem Bericht zudem an alle Länder, Organisationen und Privatbetriebe, sich der Global Fundraising Initiative anzuschließen. "Die Initiative steht all denen offen, die die Rechte von Frauen und Mädchen für wichtig erachten. Mädchen und Frauen müssen selbst entscheiden können, wann und wie viele Kinder sie haben wollen. Das ist ein Menschenrecht."

"Die Ausarbeitung einer gemeinsamen Strategie bei der internationalen Zusammenkunft in Brüssel soll dafür sorgen, dass die Folgen des amerikanischen Beschlusses für Frauen und Mädchen vor Ort begrenzt bleiben", betont der Minister auch noch.