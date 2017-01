Geert Bourgeois reagierte am Morgen aus Davos auch auf den Brexit, der nach einer mit Spannung erwarteten Rede der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag wohl ein „harter“ EU-Austritt sein wird. Der flämische Landeschef erklärte die Verhandlungen zu einem Handelsabkommen mit den Briten zur Chefsache aus seiner Sicht: „Ich werde dieses Dossier besonders genau beobachten und dies proaktiv und intraföderal (in Absprache mit allen Regionen und Gemeinschaften und auch mit dem Bund in Belgien (A.d.R.)).“

Bourgeois unterstrich, dass Flandern neben Irland von einem Brexit am stärksten betroffen ist, denn rund 10 % des gesamten flämischen Exports geht in Richtung Großbritannien. Deshalb legt er Wert auf die Feststellung, dass es zu einem „handelsfreundlichen“ Abkommen zwischen den Briten und der EU kommen müsse. Im Übrigen sitze das Bundesland Flandern mit am belgischen Tisch bei den entsprechenden Gesprächen. Auch wenn ein Großteil des belgischen Exports auf die britischen Inseln aus Flandern kommt, will sich Bourgeois mit seinem wallonischen Amtskollegen Paul Magnette (PS) abstimmen: „Ich will ihn davon überzeugen, dass ein guter Vertrag auch im Sinne der Wallonischen Region ist.“