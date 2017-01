Elsene, frz. Ixelles, ist ein regelrechter Hotspot für Briten, denn in dem EU-nahen Stadtteil sind mehr als 1.500 von ihnen mit Hauptwohnsitz angemeldet. Viele von ihnen fürchten durch den Brexit von ihrem Heimatland im Stich gelassen zu werden und nehmen jetzt die Flucht nach vorne und wollen Belgier werden. Sie machen damit ihre zweite Heimat bzw. ihre Wahlheimat definitiv zum eigenen Land.

Die Chance auf Erfolg ist für sie hier in der belgischen und europäischen Hauptstadt wohl recht groß. Viele Briten leben bereits seit mehr als fünf Jahren hier, sprechen mindestens eine der drei belgischen Landessprachen Niederländisch, Französisch oder Deutsch, sind sozial bestens integriert und haben ihr finanzielles Ein- und Auskommen, nicht zuletzt durch gut bezahlte Jobs bei der EU oder bei großen Unternehmen.

Insgesamt leben in der gesamten Region Brüssel-Hauptstadt offiziell rund 6.000 britische Staatsbürger. Doch aus den anderen Brüsseler Orts- und Stadteilen sind keine entsprechenden Zahlen bekannt. Doch wenn es in Elsene (Brexit) regnet, dann tröpfelt es wohl auch anderswo in der belgischen Hauptstadt…