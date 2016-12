VRT/A.Kockartz

A.Kockartz Das belgische Bundesparlament hat am Donnerstag der Erfassung und Speicherung aller Passagierdaten bei internationalen Reisen per Flugzeug, Bus, Zug und Schiff zugestimmt. Bundesinnenminister Jan Jambon (N-VA) will, dass diese Daten innerhalb der Europäischen Union im Kampf gegen den Terrorismus ausgetaucht werden dürfen. Doch dies wird wohl lange auf sich warten lassen.