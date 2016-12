Es gibt wohl kaum ein Verbrechen, bei dem die Polizei keinen Antrag auf Datenfreigabe zur Kommunikation stellt. Die Daten können helfen, ein Alibi zu überprüfen, das heißt festzustellen, wo sich zum Beispiel eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhielt.

Telekom-Unternehmen wie Proximus und Telenet sind deshalb gesetzlich verpflichtet, zahlreiche Daten über Gespräche ein Jahr lang zu speichern. Hierbei geht es darum, mit wem man gesprochen hat, wo sich das Handy zu dem Zeitpunkt befunden hat, auf welchen Webseiten man war oder mit wem man SMS austauschte. Der Inhalt eines Gesprächs oder einer SMS wird nicht aufbewahrt. Es handelt sich um Metadaten. Diese Daten müssen die Telekom-Betriebe von jedem Belgier in einer Datenbank speichern. Das seht so im Gesetz in Belgien.

Doch eine solche allgemeine Speicherpflicht verstößt gegen das Recht auf Privatsphäre, sagt nun der Europäische Gerichtshof infolge einer Klage von Telekom-Unternehmen aus Großbritannien und Schweden.