Das bedeutet, dass die in den flämischen Häfen aktiven Unternehmen und Reedereien beim Laden und Löschen von Waren und Gütern jetzt auch über Interim- und Zeitarbeitsfirmen das dazu notwendige Personal anwerben dürfen. Diese Regelung trat bereits am 1. Juli 2016 in Kraft.

Vor zwei Jahren hatte die Europäische Kommission Belgien eine Klage angedroht, weil die Regelung der Arbeit in Flanderns Häfen gegen geltendes EU-Recht verstößt. Das so genannte Major-Gesetz, ein Königlicher Erlass vom 12. Januar 1973, ließ nur offiziell anerkannte Dockarbeiter zu und verhinderte so in diesem Bereich einen EU-konformen Wettbewerb bzw. verhinderte vielen Arbeitskräften den Zugang zu dieser Art der Arbeit.